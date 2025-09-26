FW Konstanz: FW Konstanz sichert sich Platz 3 beim Towerrun in Rottweil

Feuerwehr Konstanz

Am Sonntag, den 21.09.2025, ging eine Gruppe der Feuerwehr Konstanz beim TK Elevator Towerrun in Rottweil an den Start. Der Wettkampf führte die Teilnehmenden über 1390 Stufen auf 232 Meter Höhe, was rund 80 Stockwerken entspricht.

In der Kategorie "Feuerwehr mit Atemschutz" erzielten zwei Teams hervorragende Ergebnisse:

Ferdinand Oser / Sven Reuter belegten mit einer Zeit von 15:45 Minuten den 3. Platz in der Gesamtwertung, den 3. Platz in der Männerwertung sowie den 1. Platz in der Altersklasse M 80.

Ferdinand Oser / Tim Schaffert erreichten mit einer Zeit von 21:21 Minuten den 57. Platz gesamt, den 56. Platz in der Männerwertung sowie den 18. Platz in der Altersklasse M 50.

Zwei weitere Teams mussten aufgrund nicht ausreichender Atemluft in die Wertungsklasse "Feuerwehr ohne Atemschutz" wechseln, da in der Kategorie "Feuerwehr mit Atemschutz" nur Teams gewertet werden, welche mit dem Atemluftvorrat von Start bis zum Ziel auskommen.

In der Wertung "Feuerwehr ohne Atemschutz" erreichten unsere Teams folgende Platzierungen:

Christian Bradler / Tim Hoffmann belegten mit 26:07 Minuten den 71. Platz gesamt, den 60. Platz in der Männerwertung sowie den 13. Platz in der Altersklasse M 60.

Tom Schmiedmeister / Robin Schönwald kamen mit 31:19 Minuten auf den 105. Platz gesamt, den 90. Platz in der Männerwertung sowie den 30. Platz in der Altersklasse M 50.

Wir gratulieren allen Teilnehmern zu dieser sportlichen Leistung!

