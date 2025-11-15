LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Am Freitag, den 14.11.2025 gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Radfahrer die Längwitzer Straße in Richtung Kohlenmarkt. An der Einmündung Längwitzer Mauer übersah er einen, von rechts kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Eine weiterführende ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. (sk)
