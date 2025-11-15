PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025 gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Radfahrer die Längwitzer Straße in Richtung Kohlenmarkt. An der Einmündung Längwitzer Mauer übersah er einen, von rechts kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Eine weiterführende ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

