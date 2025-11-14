LPI-GTH: Zeugensuche
Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte drangen gewaltsam in eine Fleischereifiliale in der Inselsbergstraße ein und entwendeten von dort Bargeld. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 13. November, 18.30 Uhr und heute Morgen, 04.50 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0296869/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
