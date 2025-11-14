LPI-GTH: Sachbeschädigung
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
An einen Supermarkt in der August-Trinius-Straße brachten ein oder mehrere Unbekannte verschiedene Graffiti mittels Sprühfarbe an. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Tat wurde gestern Morgen, gegen 08.00 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0296465/2025) entgegen. (jd)
