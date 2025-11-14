PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Diebstähle aus Bäckereifilialen

Eisenach (ots)

In der Zeit zwischen gestern, 17.30 Uhr und heute Morgen, 4.40 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam in eine Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße sowie in der Straße "Karlsplatz" gewaltsam ein. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Sachverhalten getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0296811/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

