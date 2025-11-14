LPI-GTH: Diebstähle aus Bäckereifilialen

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Eine rote Simson SR50 entwendeten ein oder mehrere Unbekannte aus einer Garage in der Straße "An der Allee". Der oder die Täter waren vorher gewaltsam in die Garage eingedrungen. Der Beuteschaden liegt bei etwa 2.500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 17.30 Uhr und heute, 0.55 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0296696/2025) entgegen. (jd) Rückfragen ...

