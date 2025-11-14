LPI-GTH: Brandfall
Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern Nachmittag, gegen 15.55 Uhr kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Bahnhofstraße. Dort war ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt, das Haus ist derzeit unbewohnbar. Ein 62-jähriger Hausbewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)
