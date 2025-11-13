LPI-GTH: Graffiti an Turnhalle
Ilmenau (ots)
Erneut wurden Graffiti an einer Sporthalle in der Richard-Bock-Straße aufgebracht. In der Zeit zwischen dem 11. November, 08.00 Uhr und heute, 08.00 Uhr wurde das Dach der Turnhalle mittels bunter Sprühfarbe beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0295955/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
