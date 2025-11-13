PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw

Eisenach (ots)

In der Zeit zwischen dem 11. November, 17.00 Uhr und gestern, 11.00 
Uhr entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem eine 
Geldbörse aus einem geparkten Pkw in der Werneburgstraße. Auch ein 
Pkw in der Stedtfelder Straße und in der Stregdaer Allee waren 
betroffen. Dort wurden aus einem der Fahrzeuge Dokumente entwendet. 
Offenbar waren zwei der Pkw unverschlossen. Ebenso unverschlossen war
offensichtlich ein auf einem Parkplatz in der Straße "Im Feld" in 
Gerstungen geparkter VW. Aus diesem wurde gestern, zwischen 11.00 Uhr
und 11.30 Uhr, eine Fotokamera im Wert von ungefähr 700 Euro 
entwendet. Hinweise zu den Sachverhalten werden von der Polizei 
Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0295134/2025) 
entgegengenommen.
Die Polizei weist nochmals darauf hin: Verriegeln Sie nach Verlassen 
des Fahrzeuges stets die Türen und hinterlassen Sie keine 
persönlichen oder Wertgegenstände im Fahrzeuginneren. Weitere 
Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter https://www.po
lizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahr
zeug/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der 
Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

    Arnstadt (ots) - Gestern, in der Zeit zwischen 09.50 Uhr und 12.00 Uhr parkte eine 51-Jährige ihren Opel auf einem Parkplatz in der Lindenallee. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen fest, die von einem Verkehrsunfall herrührten. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Opel touchiert, einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursacht und anschließend die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Hinweise zum ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Mit Radfahrer kollidiert

    Arnstadt (ots) - Um auf ein Firmengrundstück in der Ichtershäuser Straße einzufahren, beabsichtigte ein 69-jähriger Skoda-Fahrer gestern regulär nach rechts über einen dort befindlichen Fuß- und Radweg abzubiegen. Dabei kollidierte der Fahrzeugführer mit einem 31-jährigen Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kraftstoff entwendet

    Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 11. November, 17.30 Uhr und gestern, 06.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ungefähr 330 Liter Dieselkraftstoff. Die angegriffenen Fahrzeuge, ein Lkw und ein Bagger, waren im Bereich der Essener Straße geparkt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0295144/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren