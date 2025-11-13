Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw

Eisenach (ots)

In der Zeit zwischen dem 11. November, 17.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem eine Geldbörse aus einem geparkten Pkw in der Werneburgstraße. Auch ein Pkw in der Stedtfelder Straße und in der Stregdaer Allee waren betroffen. Dort wurden aus einem der Fahrzeuge Dokumente entwendet. Offenbar waren zwei der Pkw unverschlossen. Ebenso unverschlossen war offensichtlich ein auf einem Parkplatz in der Straße "Im Feld" in Gerstungen geparkter VW. Aus diesem wurde gestern, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, eine Fotokamera im Wert von ungefähr 700 Euro entwendet. Hinweise zu den Sachverhalten werden von der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0295134/2025) entgegengenommen. Die Polizei weist nochmals darauf hin: Verriegeln Sie nach Verlassen des Fahrzeuges stets die Türen und hinterlassen Sie keine persönlichen oder Wertgegenstände im Fahrzeuginneren. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter https://www.po lizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahr zeug/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

