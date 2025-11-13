LPI-GTH: Mit Radfahrer kollidiert

Eisenach (ots) - Gestern ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Weimarer Straße/Friedensstraße. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftfahrzeuges die Gothaer Straße und beabsichtigte anschließend der Weimarer Straße zu folgen. Der 16-Jährige kam in der dort befindlichen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam in der Einmündung zur Friedensstraße auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde zur ...

