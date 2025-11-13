LPI-GTH: Mit Radfahrer kollidiert
Arnstadt (ots)
Um auf ein Firmengrundstück in der Ichtershäuser Straße einzufahren, beabsichtigte ein 69-jähriger Skoda-Fahrer gestern regulär nach rechts über einen dort befindlichen Fuß- und Radweg abzubiegen. Dabei kollidierte der Fahrzeugführer mit einem 31-jährigen Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd)
