Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kraftstoff entwendet

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 11. November, 17.30 Uhr und gestern, 06.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ungefähr 330 Liter Dieselkraftstoff. Die angegriffenen Fahrzeuge, ein Lkw und ein Bagger, waren im Bereich der Essener Straße geparkt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0295144/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

