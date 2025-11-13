PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Kind touchiert

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag beabsichtigte ein 11-Jähriger hinter einem Bus die
Fahrbahn in der Ludwig-Jahn-Straße zu überqueren. Gleichzeitig befuhr
ein 41-jähriger Fahrer eines VW die Straße. Das Kind rannte 
augenscheinlich gegen die Fahrzeugseite des VW und verletzte sich. 
Der 11-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus 
gebracht.
Aus diesem Grund wird auf folgende Regeln hingewiesen:
-Gut sichtbare, helle Kleidung sowie zusätzliche Reflektoren 
verbessern die Sichtbarkeit von Fußgängern oder Radfahrern.
-Die Straße sollte nie unmittelbar vor oder nach einem Bus, einem LKW
oder einer Straßenbahn und möglichst nicht zwischen parkenden 
Fahrzeugen überquert werden.
 
Die Polizei empfiehlt Eltern mit ihren Kindern über die 
Verhaltensregeln im Straßenverkehr zu sprechen. Weitergehende 
Informationen zum Thema finden Sie im Internet unter 
https://polizeifuerdich.de/deine-themen/verkehr/ . (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
