LPI-GTH: Kind touchiert

Gestern Nachmittag beabsichtigte ein 11-Jähriger hinter einem Bus die Fahrbahn in der Ludwig-Jahn-Straße zu überqueren. Gleichzeitig befuhr ein 41-jähriger Fahrer eines VW die Straße. Das Kind rannte augenscheinlich gegen die Fahrzeugseite des VW und verletzte sich. Der 11-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aus diesem Grund wird auf folgende Regeln hingewiesen: -Gut sichtbare, helle Kleidung sowie zusätzliche Reflektoren verbessern die Sichtbarkeit von Fußgängern oder Radfahrern. -Die Straße sollte nie unmittelbar vor oder nach einem Bus, einem LKW oder einer Straßenbahn und möglichst nicht zwischen parkenden Fahrzeugen überquert werden. Die Polizei empfiehlt Eltern mit ihren Kindern über die Verhaltensregeln im Straßenverkehr zu sprechen. Weitergehende Informationen zum Thema finden Sie im Internet unter https://polizeifuerdich.de/deine-themen/verkehr/ . (jd)

