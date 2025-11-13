LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti
Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen brachten unter anderem an mehreren Gebäuden verschiedene Graffiti an und verursachten dadurch einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 27. Oktober und 10. November. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0293284/2025) entgegen. (jd)
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell