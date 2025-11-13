PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti

Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen brachten unter anderem an mehreren Gebäuden verschiedene Graffiti an und verursachten dadurch einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 27. Oktober und 10. November. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0293284/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

