LPI-GTH: Rasenmäher entwendet
Gotha (ots)
In den Schuppen eines Schulzentrums in der Kindleber Straße drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter, in der Zeit zwischen gestern, 12.00 Uhr und heute, 05.55 Uhr, zwei Rasenmäher im Gesamtwert von knapp 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0294515/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell