LPI-GTH: Sachbeschädigung
Geschwenda (Ilm-Kreis) (ots)
Einen im Bereich Wolfskummer geparkten VW beschädigten ein oder mehrere Unbekannte mittels schwarzer Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen 11.11 Uhr und 21.30 Uhr des gestrigen Tages. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0294545/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell