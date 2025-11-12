LPI-GTH: Brand

Ilmenau (ots) - Ein 21-jähriger Fahrer eines VW Transporters bemerkte heute Morgen, gegen 03.00 Uhr eine Rauchentwicklung im Laderaum des Fahrzeuges. Er verließ den VW und informierte die Feuerwehr, welche in der Bücheloher Straße zum Einsatz kam. Der entstandene Brand an der Ladung wurde gelöscht, das Fahrzeug blieb fahrbereit. Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

