LPI-GTH: Brand

Eisenach (ots)
Heute Morgen, gegen 07.30 Uhr kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Bereich "Am Sengelsbach". Dort war eine Gartenlaube in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd)
