LPI-GTH: Zeugensuche

Ilmenau (ots) - In der Weimarer Straße kam es heute Vormittag in einem Imbiss zu einem Küchenbrand. Ein 50-Jähriger versuchte den Brand zu löschen und erlitt dabei eine Rauchgasintoxikation. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Münzstraße sowie die Weimarer Straße wurden voll gesperrt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

