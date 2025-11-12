LPI-GTH: Zeugensuche
Eisenach (ots)
In einen auf einem Grundstück im Eichrodter Weg geparkten Wohnwagen versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam einzudringen. Das Vorhaben misslang. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 10. November, 17.30 Uhr und gestern, 16.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0294304/2025) entgegen. (jd)
