Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Abgeschleppt

Arnstadt (ots)

Gestern Morgen befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Jeeps die Erfurter Straße in Richtung Ritterstraße. Dabei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Schutzgeländer. Hierbei entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 13.000 Euro. Der Jeep war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße wurde halbseitig gesperrt. Ob ein medizinisches Problem des 24-Jährigen unfallursächlich war, ist Gegenstand der Ermittlungen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 12.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 42-jähriger Fahrer eines VW hatte gestern Mittag vor Fahrtantritt offenbar alkoholische Getränke konsumiert. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bereich Hohe Tanne, zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 2,0 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und sein Führerschein sichergestellt. Ein Verfahren gegen den ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:45

    LPI-GTH: Küchenbrand

    Ilmenau (ots) - In der Weimarer Straße kam es heute Vormittag in einem Imbiss zu einem Küchenbrand. Ein 50-Jähriger versuchte den Brand zu löschen und erlitt dabei eine Rauchgasintoxikation. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Münzstraße sowie die Weimarer Straße wurden voll gesperrt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:45

    LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

    Wechmar (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 48-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr heute Morgen die Straße "Kretschmar" und kam im Kreuzungsbereich zur Riedstraße nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der Mann unter anderem mit einer Laterne und einem Holzzaun. Infolgedessen war der Skoda nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
