LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit
Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 48-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr heute Morgen die Straße "Kretschmar" und kam im Kreuzungsbereich zur Riedstraße nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der Mann unter anderem mit einer Laterne und einem Holzzaun. Infolgedessen war der Skoda nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
