Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Ilmenau/Stadtilm (ots)

Unter anderem an mobilen Baucontainern sowie einem Brückenpfeiler im Bereich der L3087 in Stadtilm und an einer Sporthalle in der Richard-Bock-Straße in Ilmenau brachten ein oder mehrere Unbekannte verschiedene Graffiti an. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 6.000 Euro geschätzt. Die Tatzeiten liegen zwischen dem 04. November und gestern. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Sachverhalten getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0292783/2025(Ilmenau) oder 0292744/2025 (Stadtilm)) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell