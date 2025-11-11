LPI-GTH: Berauscht
Arnstadt (ots)
Gestern Nachmittag wurde ein 33-jähriger Fahrer eines Ford im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Goethestraße kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 33-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)
