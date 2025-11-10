LPI-GTH: Räder entwendet
Ilmenau (ots)
Unbekannte entwendeten mehrere Räder von Fahrzeugen eines Autohauses in der Bücheloher Straße. Der dadurch entstandene Beuteschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 07. November, 17.00 Uhr und heute, 07.15 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0292137/2025) entgegen. (jd)
