Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räder entwendet

Ilmenau (ots)

Unbekannte entwendeten mehrere Räder von Fahrzeugen eines Autohauses in der Bücheloher Straße. Der dadurch entstandene Beuteschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 07. November, 17.00 Uhr und heute, 07.15 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0292137/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

