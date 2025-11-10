LPI-GTH: Räder entwendet

Gotha (ots) - Ein 42-jähriger Fahrer eines Mitsubishi befuhr gestern Nachmittag die Gartenstraße und wurde dabei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 42-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr