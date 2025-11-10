LPI-GTH: Brand eines Lkw
Wutha -Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
In den späten Stunden des 08. November kam es im Bereich der Ruhlaer Straße zum Brand eines Lkw mit Wohnauflieger. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der Lkw brannte allerdings vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell