Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Eisenach (ots)

Zu einem Körperverletzungsdelikt kam es am 09. November, gegen 00.50 Uhr in einer Lokalität in der Goethestraße. Hier wirkten zwei bislang unbekannte männliche Personen körperlich auf drei weitere Personen (w/23, m/25, m/39, alle deutsch) ein. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend offenbar in einer Gruppe von fünf Personen in unbekannte Richtung. Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Person 1: -adipöse Statur -bekleidet mit einem blauen Pullover und einer blauen Jeans -zwei Warzen auf der Nase -geschätztes Alter: 35 Jahre Person 2: -vermutlich russisch -schlank gebaut -schwarz gekleidet -trug eine schwarze Kappe -geschätztes Alter: 35 Jahre Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0291401/2025) entgegen. (jd)

