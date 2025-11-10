Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall im Nebel

Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend befuhr ein 21jähriger VW-Fahrer die Landstraße 1137 aus Richtung Neustadt am Rennsteig kommend in Richtung Kahlert. In einer Rechtskurve kam der junge Mann vermutlich aufgrund von Nebel mit Sichtverhältnissen von unter 20 Metern nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem morschen Baum.

Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer nur leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Pkw erlitt Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fremdschaden am morschen Baum blieb dahingehend gering. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell