Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 16:35 Uhr wurde die polizei Gotha über einen Verkehrsunfall in Gotha, Enckestraße informiert. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Ein unbekannter weißer- oder silberfarbener PKW Kombi beabsichtigte vom Drogeriemarktparkplatz auf die Enkestraße aufzufahren. Hierbei beachtete er die Vorfahrt eines 37jährigen Mercedes Kleintransporterfahrers nicht und es kam zur Kollision. Der Schaden am Kleintransporte beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugsnummer: 0291183 (as)

