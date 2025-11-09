PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 16:35 Uhr wurde die polizei Gotha über einen Verkehrsunfall in Gotha, Enckestraße informiert. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Ein unbekannter weißer- oder silberfarbener PKW Kombi beabsichtigte vom Drogeriemarktparkplatz auf die Enkestraße aufzufahren. Hierbei beachtete er die Vorfahrt eines 37jährigen Mercedes Kleintransporterfahrers nicht und es kam zur Kollision. Der Schaden am Kleintransporte beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugsnummer: 0291183 (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 09:45

    LPI-GTH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Freitag zwischen 07.50 Uhr und 13.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Mühlhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein dort geparkter Opel wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03691-2610 ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 09:35

    LPI-GTH: Straftaten bei Verkehrskontrolle festgestellt

    Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Eine Streifenbesatzung führte am Freitag gegen 13.00 Uhr in der Mosbacher Straße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde ein VW festgestellt, an dem die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht waren. Zudem bestand für das Fahrzeug keine Haftpflichtversichung und der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 09:25

    LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

    Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Am Samstag gegen 12.15 Uhr kam es in Treffurt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 83-jähriger KIA-Fahrer befuhr die Straße des Friedens und beabsichtigte, nach links in die Straße "Am Bahnhof" abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 85-jährigen Fahrradfahrers, der aus Richtung Großburschla kam. Es kam zur Kollision, wobei der Fahrradfahrer verletzt wurde. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren