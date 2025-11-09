Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag gegen 12.15 Uhr kam es in Treffurt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 83-jähriger KIA-Fahrer befuhr die Straße des Friedens und beabsichtigte, nach links in die Straße "Am Bahnhof" abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 85-jährigen Fahrradfahrers, der aus Richtung Großburschla kam. Es kam zur Kollision, wobei der Fahrradfahrer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. (tr)

