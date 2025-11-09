LPI-GTH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Am Freitag zwischen 07.50 Uhr und 13.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Mühlhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein dort geparkter Opel wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03691-2610 bei der Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0290500/2025) zu melden. (tr)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/2610
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell