Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Gotha (ots)

Am Sonntag gegen 04:30 Uhr wurde die Polizei Gotha über eine Körperverletzung in Gotha, Uelleber Straße informiert. Ein 36jähriger und ein 39jähriger wurde beim Verlassen eines Einkaufsmarktes unvermittelt durch eine ausländische Personengruppe von ca. 4 Personen mit Pfefferspray angegriffen. Einer Person wurde eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Beide Personen wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Die Polizei Gotha bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0291443 (as)

