LPI-GTH: Körperverletzung
Gotha (ots)
Am Samstag wurde die Polizei Gotha gegen 18:30 Uhr über eine Körperverletzung in Gotha, Coburger Platz informiert. Vor Ort wurden zwei leichtverletzte ukrainische Staatsbürger festgestellt. Beide wurden durch ein Gruppen von 5-6 ausländichen Personen mit Pfefferspray angegriffen und möglicherweise mit Messern bedroht. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte die Angreifer flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0291271 (as)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell