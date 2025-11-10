PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Brand

Gotha (ots)

Gestern, gegen 19.30 Uhr kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Lindemannstraße. Dort war in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde in dem Gebäude eine leblose Person aufgefunden. Die Höhe des durch das Brandgeschehen entstandenen Sachschadens ist noch unklar. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

