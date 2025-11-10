LPI-GTH: Brand

Gotha (ots) - Am Sonntag gegen 04:30 Uhr wurde die Polizei Gotha über eine Körperverletzung in Gotha, Uelleber Straße informiert. Ein 36jähriger und ein 39jähriger wurde beim Verlassen eines Einkaufsmarktes unvermittelt durch eine ausländische Personengruppe von ca. 4 Personen mit Pfefferspray angegriffen. Einer Person wurde eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Beide Personen wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Die Täter flüchteten noch ...

