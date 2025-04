Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Geisterfahrer verursachte Verkehrsunfall auf der A4

Hörsel, OT Hörselgau (ots)

Ein 74-j. Opel-Fahrer aus Westthüringen fuhr am Donnerstag gegen 23:50 Uhr an der Anschlussstelle Gotha-Boxberg auf die A 4, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Richtungsfahrbahn Dresden, in Richtung Frankfurt/Main auf. Die Meldung über den Geisterfahrer lief über Notruf in der Landeseinsatzzentrale der Polizei in Erfurt ein. Nur wenig später ging die weitere Meldung über einen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen im Bereich Hörsel, OT Hörselgau ein. Hier ereignete sich der Verkehrsunfall mit dem Geisterfahrer, der auf der linken Fahrspur einem 61-j. polnischen Fiat-Fahrer entgegenkam. Dieser fuhr auf der mittleren Fahrspur, kollidierte seitlich mit dem Pkw des Geisterfahrers und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach kollidierte der Pkw Fiat wiederum mit einem Sattelzug Volvo aus Sachsen, der auf der rechten Fahrspur fuhr. Dessen 55-j. rumänische Fahrzeugführer konnte die Kollision ebenfalls nicht mehr vermeiden. Ein weiterer 29-j. tschechischer Fahrer eines Pkw Citroen kam kurz danach dem Geisterfahrer auf der linken Fahrspur entgegen, konnte auch noch leicht nach rechts ausweichen, kollidierte aber noch mit diesem. Der Fahrer des Citroen und sein 31-.j. Beifahrer aus Tschechien wurden glücklicherweise nur leichtverletzt und am Unfallort medizinisch versorgt. Der Opelfahrer wurde schwerverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Alle drei Pkw´s mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Sachschaden entstand weiter an der Mittelleitplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40000 Euro. Die Feuerwehren aus Waltershausen und Wahlwinkel sowie die Autobahnmeisterei waren am Unfallort eingesetzt. Die A 4 in Richtung Dresden war für zwei Stunden vollgesperrt. Dabei entstand ein ca. 3km langer Stau.

