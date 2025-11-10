PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Dachwig/Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 69-jähriger Fahrer eines VW befuhr gestern Nachmittag die B176 von Erfurt in Richtung Bad Langensalza. Im Bereich einer Fahrbahnverengung überfuhr der Fahrzeugführer eine Leitplanke und überschlug sich mit seinem Pkw. Der VW kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 69-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der VW wurde abgeschleppt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

