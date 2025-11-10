LPI-GTH: Zeugensuche
Eisenach (ots)
In den frühen Stunden des heutigen Tages, gegen 01.30 Uhr, drang eine bislang unbekannt gebliebene Person in einen Verkaufsstand für Speiseeis in der Straße "Karlsplatz" gewaltsam ein. Augenscheinlich wurde der oder die Unbekannte bei der Tatausführung gestört und ergriff die Flucht mit einem E-Bike. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0291867/2025) entgegen. (jd)
