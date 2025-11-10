PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Eisenach (ots)

In den frühen Stunden des heutigen Tages, gegen 01.30 Uhr, drang eine bislang unbekannt gebliebene Person in einen Verkaufsstand für Speiseeis in der Straße "Karlsplatz" gewaltsam ein. Augenscheinlich wurde der oder die Unbekannte bei der Tatausführung gestört und ergriff die Flucht mit einem E-Bike. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0291867/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

