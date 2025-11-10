PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots)

Ein 42-jähriger Fahrer eines Mitsubishi befuhr gestern Nachmittag die Gartenstraße und wurde dabei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 42-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Brand eines Lkw

    Wutha -Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - In den späten Stunden des 08. November kam es im Bereich der Ruhlaer Straße zum Brand eines Lkw mit Wohnauflieger. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der Lkw brannte allerdings vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zeugensuche

    Eisenach (ots) - In den frühen Stunden des heutigen Tages, gegen 01.30 Uhr, drang eine bislang unbekannt gebliebene Person in einen Verkaufsstand für Speiseeis in der Straße "Karlsplatz" gewaltsam ein. Augenscheinlich wurde der oder die Unbekannte bei der Tatausführung gestört und ergriff die Flucht mit einem E-Bike. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0291867/2025) entgegen. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Körperverletzung

    Eisenach (ots) - Zu einem Körperverletzungsdelikt kam es am 09. November, gegen 00.50 Uhr in einer Lokalität in der Goethestraße. Hier wirkten zwei bislang unbekannte männliche Personen körperlich auf drei weitere Personen (w/23, m/25, m/39, alle deutsch) ein. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend offenbar in einer Gruppe von fünf Personen in unbekannte Richtung. Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Person 1: -adipöse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren