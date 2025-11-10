Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Straßenverkehrsgefährdung

Eisenach (ots)

Am 08. November, gegen 11.50 Uhr soll es im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Mühlhäuser Straße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen sein. Ein Zeuge meldete, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zunächst sehr dicht auf ein langsam vorausfahrendes Fahrzeug aufgeschlossen hat und hierbei den erforderlichen Mindestabstand erheblich unterschritten hat. Im weiteren Verlauf setzte der Unbekannte zum Überholvorgang an obwohl sich im Gegenverkehr bereits ein Fahrschulauto befand. Nur durch eine Gefahrenbremsung der anderen Fahrzeugführer konnte eine Kollision verhindert werden. Der Unbekannte soll ein beiges Fahrzeug mit (auffällig) roter Beschriftung gefahren haben. Hinweise zu dem Unbekannten, dessen Aufenthaltsort oder dem Fahrzeug, nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0291031/2025) entgegen. (jd)

