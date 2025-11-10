LPI-GTH: Sachschaden verursacht
Gotha (ots)
In Büroräume eines Pflegedienstes in der Kindleber Straße drangen ein oder mehrere bislang Unbekannte in der Zeit zwischen dem 09. November, 20.30 Uhr und heute, 05.30 Uhr, gewaltsam ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0292154/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell