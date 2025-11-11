LPI-GTH: Fahrzeug entwendet
Eisenach (ots)
Einen roten Jeep Grand Cherokee entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen von dem Grundstück eines Autohauses in der Kasseler Straße. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 07. November, 19.00 Uhr und gestern, 11.10 Uhr. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0292418/2025) entgegen. (jd)
