FW Lüchow-Dannenberg: +++ PKW brennt am Elbdeich +++ Insassen blieben unverletzt +++ Ursache unklar +++

Lüchow-Dannenberg (ots)

Damnatz (SG Elbtalaue, Lk. Lüchow-Dannenberg)/hb Zu einem PKW-Brand wurde die Feuerwehr Damnatz (SG Elbtalaue, Lk. Lüchow-Dannenberg) am vergangenen Mittwochabend (09.04.2025) gegen 21:36 Uhr alarmiert. Auf der K 13 zwischen Damnatz und der Ortschaft Kamerun brannte direkt an der Deichauffahrt ein Geländewagen.

Als die Feuerwehr eintraf stand das Fahrzeug nahezu in Vollbrand und das Feuer griff auch bereits auf das trockene Gras am Elbdeich über. Ein Trupp unter Atemschutz ging mittels einem C-Rohr, gespeist mit dem Wasser aus dem Tank des Tragkraftspritzenfahrzeuges, gegen die Flammen vor. Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung zerplatzten während der Löscharbeiten zwei der vier Reifen des Fahrzeuges. Die Löscharbeiten zeigten dennoch recht schnell ihre Wirkung, so dass die Flammen zügig unter Kontrolle gebracht wurden.

Zwischenzeitlich nahmen weitere Einsatzkräfte einen weiteres C-Rohr vom Tanklöschfahrzeug vor und säuberten zudem die Fahrbahn. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Vor Ort war auch die zuständige Polizeistreife und nahm die Ermittlungen zur Unglücksursache auf. Warum der Geländewagen in Brand geriet, ist unklar.

