LPI-GTH: Toilettencontainer beschädigt
Eisenach (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen entzündeten gestern, gegen 22.30 Uhr, einen Mülleimer eines Toilettencontainers in der Grimmelgasse. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Es entstand Sachschaden im Innenbereich des Containers in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0293093/2025) entgegen. (jd)
