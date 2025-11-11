LPI-GTH: Kraftstoff entwendet
Eisenach/Spichra (ots)
Insgesamt etwa 900 Liter Dieselkraftstoff entwendeten ein oder mehrere Unbekannte in dem Zeitraum zwischen gestern, 13.15 Uhr und heute, 05.45 Uhr. Der oder die Täter beschädigten dabei die Tankdeckel zweier im Bereich der Adam-Opel-Straße (Eisenach) und im Bereich eines Parkplatzes an der L1017 (Spichra) geparkter Lkw. Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0293511/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell