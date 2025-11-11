Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstähle aus Fahrzeugen

Gotha (ots)

Aus mehreren geparkten Fahrzeugen in der Uelleber Straße, der Straße "Geschwister-Scholl-Platz", der Bürgeraue und der Parkstraße entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen unter anderem Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages sowie eine Tasche. Die Tatzeiten liegen zwischen gestern, 13.40 Uhr und heute, 07.45 Uhr. Mehrere Fahrzeuge, darunter ein Lkw, waren offenbar unverschlossen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0293304/2025) entgegen. Die Polizei weist nochmals darauf hin: Verriegeln Sie nach Verlassen des Fahrzeuges stets die Türen und hinterlassen Sie keine persönlichen oder Wertgegenstände im Fahrzeuginneren. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

