LPI-GTH: Fahrzeugbrand

Arnstadt (ots) - Gestern Morgen befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Jeeps die Erfurter Straße in Richtung Ritterstraße. Dabei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Schutzgeländer. Hierbei entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 13.000 Euro. Der Jeep war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße wurde halbseitig gesperrt. Ob ein medizinisches Problem des 24-Jährigen unfallursächlich war, ist Gegenstand der Ermittlungen. (jd) ...

