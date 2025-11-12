LPI-GTH: Berauscht

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 42-jähriger Fahrer eines VW hatte gestern Mittag vor Fahrtantritt offenbar alkoholische Getränke konsumiert. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bereich Hohe Tanne, zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 2,0 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und sein Führerschein sichergestellt. Ein Verfahren gegen den ...

