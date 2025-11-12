LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
Ein 34-jähriger Fahrer eines E-Scooter wurde gestern Nachmittag in der Oststraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd)
