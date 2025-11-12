PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Arnstadt (ots)

In der Richard-Wagner-Straße ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Fahrer eines Opel fuhr in Richtung Kasseler Straße und fuhr dabei auf einen stehenden Traktor auf. Der 55-jährige Traktorfahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Traktor wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden and den Fahrzeugen sowie einem Verkehrszeichen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

