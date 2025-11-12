LPI-GTH: Aufgefahren

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte drangen gewaltsam in einen Lagerraum eines Hilfswerkes im Gewerbegebiet "Am Wald" ein. Weiterhin versuchten der oder die Täter gewaltsam in eine ebenso auf dem Gelände befindliche Garage einzudringen, was allerdings misslang. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 16.30 Uhr und heute, 06.50 Uhr verübt. ...

