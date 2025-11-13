LPI-GTH: Aufgefahren
Gillersdorf (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 66-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern Nachmittag die Schwarzburger Straße. Dabei fuhr der Mann auf einen wartenden Opel-Fahrer (m/81) auf. Der 66-Jährige kam zu Fall, verletzte sich und wurde im weiteren Verlauf mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 3.000 Euro. (jd)
