Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Arnstadt (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 09.50 Uhr und 12.00 Uhr parkte eine 51-Jährige ihren Opel auf einem Parkplatz in der Lindenallee. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen fest, die von einem Verkehrsunfall herrührten. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Opel touchiert, einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursacht und anschließend die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0295209/2025) entgegen. (jd)

