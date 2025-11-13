PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Arnstadt (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 09.50 Uhr und 12.00 Uhr parkte eine 51-Jährige ihren Opel auf einem Parkplatz in der Lindenallee. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen fest, die von einem Verkehrsunfall herrührten. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Opel touchiert, einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursacht und anschließend die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0295209/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Mit Radfahrer kollidiert

    Arnstadt (ots) - Um auf ein Firmengrundstück in der Ichtershäuser Straße einzufahren, beabsichtigte ein 69-jähriger Skoda-Fahrer gestern regulär nach rechts über einen dort befindlichen Fuß- und Radweg abzubiegen. Dabei kollidierte der Fahrzeugführer mit einem 31-jährigen Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kraftstoff entwendet

    Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 11. November, 17.30 Uhr und gestern, 06.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ungefähr 330 Liter Dieselkraftstoff. Die angegriffenen Fahrzeuge, ein Lkw und ein Bagger, waren im Bereich der Essener Straße geparkt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0295144/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kind touchiert

    Gotha (ots) - Gestern Nachmittag beabsichtigte ein 11-Jähriger hinter einem Bus die Fahrbahn in der Ludwig-Jahn-Straße zu überqueren. Gleichzeitig befuhr ein 41-jähriger Fahrer eines VW die Straße. Das Kind rannte augenscheinlich gegen die Fahrzeugseite des VW und verletzte sich. Der 11-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aus diesem Grund wird auf folgende Regeln hingewiesen: -Gut sichtbare, helle Kleidung sowie zusätzliche Reflektoren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren