Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand- Ergänzungsmeldung

Gotha (ots)

Am 09. November kam es in der Lindemannstraße zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus. Im Einsatzverlauf wurde eine Person leblos aufgefunden (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6154591). Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 64-jährigen Wohnungsinhaber handelte. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt als brandursächlich anzusehen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

