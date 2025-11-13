PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Brand in Fitnessstudio

Eisenach (ots)

Heute, gegen 12.00 Uhr kam es zu einem Brandausbruch in einem Wirtschaftsraum eines Fitnessstudios in der Straße "Neue Wiese". Ein 32-jähriger Besucher des Fitnessstudios kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sowie die Polizei kamen zum Einsatz. Der Brand wurde gelöscht. Der Brandschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt, der Löschwasserschaden (Sprinkleranlage) liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Eurobereich. Das Einkaufszentrum wurde vorsorglich evakuiert, ist mittlerweile zum Teil wieder freigegeben. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren