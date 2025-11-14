LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht
Ruhla (Wartburgkreis) (ots)
In der Nacht zum 13. November befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Am Kalkteich" und kollidierte dabei offensichtlich unter anderem mit einem denkmalgeschützten Kalkofen. Anschließend verließ der Unbekannte pflichtwidrig die Unfallstelle. Hinweise zum Fahrzeugführer, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0296397/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell