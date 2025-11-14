PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Telefontrickbetrug

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Unter der Legende ein Bankmitarbeiter zu sein, rief eine bislang 
unbekannte Person gestern bei einer 70-Jährigen an. Im weiteren 
Verlauf erlangte der Unbekannte widerrechtlich die Bankdaten der 
Angerufenen, sodass dieser ein finanzieller Schaden von knapp 7.000 
Euro entstand.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Hinweise:

-Geben Sie keinesfalls Ihre Kontonummer oder private Daten preis, 
wenn Sie den Gesprächspartner nicht kennen.
-Beenden Sie derartige Gespräche umgehend.
-Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig 
vorkommt.
-Bereiten Sie sich gedanklich auf solche Anrufe vor.

Es wird empfohlen mit Angehörigen über Telefontrickbetrug zu sprechen
und insbesondere Senioren zum Thema zu sensibilisieren. Informationen
erhalten Sie im Internet unter 
https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der 
Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter
03621-781504. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

