Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Telefontrickbetrug

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Unter der Legende ein Bankmitarbeiter zu sein, rief eine bislang unbekannte Person gestern bei einer 70-Jährigen an. Im weiteren Verlauf erlangte der Unbekannte widerrechtlich die Bankdaten der Angerufenen, sodass dieser ein finanzieller Schaden von knapp 7.000 Euro entstand. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Hinweise: -Geben Sie keinesfalls Ihre Kontonummer oder private Daten preis, wenn Sie den Gesprächspartner nicht kennen. -Beenden Sie derartige Gespräche umgehend. -Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. -Bereiten Sie sich gedanklich auf solche Anrufe vor. Es wird empfohlen mit Angehörigen über Telefontrickbetrug zu sprechen und insbesondere Senioren zum Thema zu sensibilisieren. Informationen erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

